Putin kündigt Senkung der Rüstungsausgaben an

Moskau. Russlands Verteidigungsfähigkeit werde darunter nicht leiden, sagte er der Agentur Interfax zufolge.

Putin wurde bei der Wahl am Sonntag mit dem besten Ergebnis seiner Karriere wiedergewählt. Bei einer Rede an die Nation am 1. März hatte er neue Atomwaffen vorgestellt. Dies hatte im Westen Sorgen vor einem neuen Wettrüsten wie im Kalten Krieg geschürt.

Putin versuchte nun, diese Ängste zu zerstreuen. „Niemand will ein Wettrüsten starten“, betonte er. Russland wolle ein konstruktives Verhältnis zu anderen Staaten aufbauen.

Von RND/dpa