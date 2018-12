Berlin

Die Berliner Behörden haben am frühen Dienstagmorgen mehrere Gebäude in der Hauptstadt durchsucht. Unter den Objekten ist auch die As-Sahaba-Moschee im Stadtteil Wedding. Anlass ist ein Verfahren der Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen Terrorismusfinanzierung.

Via Twitter informierte die Staatsanwaltschaft über die andauernde Razzia. Der Verdacht richtet sich demnach gegen den 45-jährigen Ahmad A., der in der Moschee als Iman Abul Baraa auftritt. Er soll einem dschihadistischen Kämpfer in Syrien Geld für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen zur Begehung terroristischer Straftaten zur Verfügung gestellt zu haben, heißt es in der Mitteilung.

Von RND/mkr