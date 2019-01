Berlin/Brüssel

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff kritisierte das Votum des britischen Unterhauses scharf. „Die Ablehnung ist nicht nur ein herber Rückschlag für die Bemühungen um einen geordneten Brexit, sondern ein weiteres Debakel für die britische Politik“, sagte Lambsdorff dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Regierung Großbritanniens ist damit gescheitert, einen über zwei Jahre laufenden Verhandlungsprozess zum Erfolg zu führen und ein gutes Abkommen durch das Unterhaus zu bringen. Nach diesem Ergebnis ist der ‚Hard Brexit‘ praktisch unvermeidlich“, sagte der FDP-Politiker.

Der frühere Vizepräsident des europäischen Parlaments mahnte die EU zur Eile: „Die EU muss jetzt zu einem Sondergipfel zusammenkommen, um über die Konsequenzen dieser Entscheidung zu beraten“, forderte Lambsdorff.

Er sieht zudem die Bundesregierung in der Pflicht: „Die Bundesregierung muss sich endlich von ihrer Vogel-Strauß-Taktik verabschieden und konkrete Schritte zur Vorbereitung auf einen ‚hard Brexit‘ ergreifen. Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Universitäten müssen endlich Klarheit bekommen, welche konkreten Folgen ein harter Brexit für sie hat“, betonte Lambsdorff.

Juncker : Zeit für Brexit-Lösung ist fast abgelaufen

Nach dem Scheitern des Abkommens sieht EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein wachsendes Risiko eines ungeordneten Brexits. „Auch wenn wir eine solche Situation nicht wünschen, wird die Europäische Kommission weiterhin an Maßnahmen für den Ernstfall arbeiten, um dafür zu sorgen, dass die EU vollständig vorbereitet ist“, betonte Juncker am Dienstagabend in Brüssel.

„Ich rufe das Vereinigte Königreich dringend auf, uns seine Vorstellungen über das weitere Vorgehen so rasch wie möglich mitzuteilen“, fügte er hinzu. „Die Zeit ist fast abgelaufen.“

Tusk bedauert Scheitern des Brexit-Abkommens

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat das Scheitern des Brexit-Vertrags im britischen Unterhaus bedauert. „Wenn ein Deal unmöglich ist und niemand einen No-Deal will, wer wird den Mut haben zu sagen, wie die einzige positive Lösung aussieht?“, fragte Tusk am Dienstagabend auf Twitter.

Damit sei das Risiko eines britischen EU-Austritts ohne Vertrag gewachsen, ergänzte Tusks Sprecher. „Wir wollen nicht, dass das passiert, aber wir werden darauf vorbereitet sein.“ Die EU werde weiter geschlossen und verantwortungsvoll vorgehen. Sie werde trotz der Ablehnung im britischen Unterhaus die Ratifizierung des Austrittsabkommens vorantreiben.

„Diese Vereinbarung ist und bleibt der beste und der einzige Weg, um einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union sicherzustellen“, betonte der Sprecher. Die britische Regierung müsse nun so schnell wie möglich ihre Absichten und nächsten Schritte erläutern.

Von RND/jw/dpa