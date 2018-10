Berlin

Die Meldung gleicht einem Paukenschlag: Mindestens sieben Männer sollen im Raum Chemnitz eine rechtsextreme Terrorzelle gebildet, sich bereits mit Waffen versorgt und damit eine konkrete Aktion für den 3. Oktober geplant haben.

In einem Einsatz mit mehr als 100 Polizeibeamten ließ die Bundesanwaltschaft jetzt sechs der Beschuldigten in Sachsen und Bayern festnehmen. Ihr mutmaßlicher Rädelsführer sitzt bereits seit Mitte September in Haft. Generalbundesanwalt Peter Frank in Karlsruhe hat Ermittlungen wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung eingeleitet.

Aus der Bundespolitik kam am Montag vor allem Lob für den beherzten Einsatz, der dem harten Kurs der Bundesanwaltschaft gegen Rechtsextreme folgt. Zugleich wurde erneut die Rolle des Verfassungsschutzes in Chemnitz kritisiert.

Einige der Tatverdächtigen an Attacke auf Ausländer beteiligt

Die Festgenommenen zwischen 20 und 30 Jahren sehen sich selbst als führende Personen der sächsischen Hooligan-, Skinhead- oder Neonazi-Szene im Raum Chemnitz.

Sie sollen die Terrorvereinigung unter dem Namen „Revolution Chemnitz“ am 11. September gegründet haben. Drei Tage später waren einige von ihnen nachweislich an einer Attacke auf mehrere Ausländer in Chemnitz beteiligt, bei der sie als selbsternannte Bürgerwehr mit bis zu 15 Personen und bewaffnet mit Glasflaschen, Quarzhandschuhen und Elektroschockern vor allem Ausländer bedrohten, angriffen und verletzten.

Der Angriff ereignete sich am Rande einer Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung „Pro Chemnitz“, die nach dem mutmaßlichen Totschlag eines Deutschen durch einen oder mehrere Asylbewerber mehrfach zu Kundgebungen lud. Die Gruppe selbst sah diese Attacken als Probelauf für eine große Aktion am Einheitsfeiertag. Details dazu ermittelt die Bundesanwaltschaft noch.

Interne Kommunikation enthüllt Pläne der Gruppe

Sicher ist aber, dass es um Anschläge auf politisch Andersdenkende und Ausländer ging und sich die Gruppe dafür bereits um halbautomatische Waffen bemühte. Das gehe aus ihrer internen Kommunikation hervor, hieß es. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf Chat- und Telefonprotokolle berichtet, plante die Gruppierung offenbar einen rechtsradikalen Umsturz der Bundesrepublik – und wollte dabei mehr erreichen als der Nationalsozialistische Untergrund (NSU).

Ob die Beschuldigten auch an den Ausschreitungen in Chemnitz Ende August beteiligt waren, zu denen zuerst rechte Hooligangruppen mobilisiert hatten, ist unklar. Es gilt aber als wahrscheinlich.

Am Montagmorgen wurden nun Sten E., Martin H., Marcel W., Sven W., Hardy Christopher W. und Tom W. mit einer koordinierten Aktion des sächsischen Landeskriminalamtes an mehreren Orten um Chemnitz festgenommen, einer von ihnen auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle in Bayern.

Unter den geplanten Opfern auch Angehörige gesellschaftlicher Institutionen

Ihre Kommunikation lässt laut Generalbundesanwalt erkennen, dass es sich um eine Terrorvereinigung handelte, die „auf Grundlage ihrer rechtsextremistischen Gesinnung ein ‚revolutionäres‘, auf Überwindung des demokratischen Rechtsstaates gerichtetes Ziel“ verfolgte. Unter ihren geplanten Opfern seien auch Politiker und Angehörige gesellschaftlicher Institutionen gewesen.

„Die bekanntgewordenen Anschlagspläne zeigen, dass man im rechtsextremistischen Milieu selbst zu schlimmsten Terroranschlägen bereit ist, um unseren demokratischen Rechtsstaat zu beseitigen“, sagte SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es ist gut, dass der Generalbundesanwalt seit seinem Amtsantritt nicht nur ein sehr wachsames Auge auf rechtsterroristische Gruppen in unserem Land hat, sondern auch hart durchgreift.“ Damit hebe er sich „deutlich von Relativierungen und Verharmlosungen ab, die wir leider auch in den vergangenen Wochen bei den Äußerungen von Herrn Maaßen im Zusammenhang mit Chemnitz feststellen mussten“.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Irene Mihalic, sprach von „einem weiteren Hinweis darauf, wie wenig angebracht es war, die Vorgänge in Chemnitz weich zu zeichnen, wie es der Bundesinnenminister und Hans-Georg Maaßen für den Verfassungsschutz taten“. Auch die bundesweiten Geschehnisse danach, etwa in Dortmund, zeigen, dass der militante Rechtsextremismus sich ermutigt fühle, in die Offensive zu gehen, sagte Mihalic dem RND. „Das müssen wir hochsensibel im Blick behalten.“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) begrüßte das harte Vorgehen des Generalbundesanwalts. „Gegen Rechtsextremisten muss konsequent vorgegangen werden“, sagte Haseloff dem RND. „Sie sollen merken, dass der Staat genau hinschaut, was sie treiben und dass er zuschlägt, wenn sie Grenzen überschreiten.“

Rechtsextremistische Gruppen im Visier der Ermittler

Tatsächlich wurden zuletzt zwei rechtsextreme Gruppen verboten: die „Old School Society“ und die Gruppe Freital. Beide hatten es auf Flüchtlinge abgesehen. Hinzu kommt der Fall des Bundeswehrsoldaten Franco A., der – als Flüchtling getarnt – einen Anschlag geplant haben soll.

Im August wurde überdies der Unterstützer der NSU-Terrorzelle, André E., bei einem „Abschiedskonzert“ für zwei Neonazi-Musiker gesichtet, die demnächst wegen des Angriffs auf eine Kirmesgesellschaft in Thüringen von 2014 mehrjährige Haftstrafen antreten. André E. war im Juli im Münchener NSU-Prozess zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und anschließend aus der U-Haft entlassen worden.

In Chemnitz hatten nach dem Tod des Deutschen Daniel H. Ende August Tausende spontan demonstriert. Am Rande dessen war es zu etlichen Übergriffen und Straftaten durch Rechtsextreme gekommen, darunter Bedrohungen, Angriffe und Gewalt gegen Ausländer, eine Gruppe Sozialdemokraten und ein jüdisches Restaurant.

Von RND/Steven Geyer/Matthias Puppe mit rb., mdc.