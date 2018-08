Chemnitz

Nach gewaltsamen Ausschreitungen Hunderter Hooligans und Rechtsextremer am Sonntag in Chemnitz sind für Montag weitere Demonstrationen in der sächsischen Stadt angekündigt. Das Bündnis „Chemnitz Nazifrei“ ruft zu einer Kundgebung am späten Nachmittag auf mit dem Hinweis, auch rechte Gruppierungen hätten einen Aufmarsch geplant.

Bei Twitter verweist das Bündnis „Chemnitz Nazifrei“ auf den Blog „c2708“. Dort heißt es: „Unseren Informationen nach versammeln sich die Nazis zunächst 17 Uhr vor dem Hauptbahnhof, bevor sie dann zu ihrer Kundgebung anderthalb Stunden später gehen.“ Erwartet würden über 1000 rechte Demonstranten, heißt es weiter.

Das Antifa-Bündnis ruft zu der Kundgebung um 17 Uhr im Stadtpark in Chemnitz auf.

Von RND