Dortmund

Rechtsextremisten haben während der Ansprache des Dortmunder Oberbürgermeisters Ullrich Sierau (SPD) das „Fest für Demokratie und Vielfalt“ in Dortmund gestört. Gegen 19.30 Uhr hätten sie zunächst mit Schmährufen gepöbelt, teilte die Polizei Dortmund in der Nacht zum Sonntag mit. Als die Polizei die Gruppe zurückdrängen wollte, griffen einige Rechte die Beamten an.

Fünf Männer aus der Gruppe wurden unter anderem wegen versuchter Körperverletzung angezeigt. Ein Beamter wurde durch die Übergriffe leicht verletzt. Das Fest im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld ist ein Familienfest für Respekt, Toleranz und Verständigung.

Von RND/dpa