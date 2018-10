Berlin

Die Mazedonier haben mit Ja gestimmt. Rund 91 Prozent sprachen sich am Sonntag für die Umbenennung ihres Staates in „Nord-Mazedonien“ aus. Und doch ist es ein leises, ganz schwaches Ja. Nur jeder dritte der rund 1,8 Millionen Wahlberechtigten nahm überhaupt an der Abstimmung teil. Die meisten verzichteten. Das Referendum ist somit ungültig, das kleine Balkanland steht abermals vor einer innenpolitischen Krise. Sein außenpolitischer Kurs bleibt ungewiss.

Der jahrzehntelange Namensstreit mit Griechenland mag als folkloristische Schrulligkeit daherkommen. Als Posse eines Volkes, das doch eigentlich ganz andere Sorgen plagen müssten. Armut und Arbeitslosigkeit prägen weite Teile Mazedoniens, Korruption ist alltäglich, wer kann, sucht sein Glück im Ausland. Aber wie so oft auf dem Balkan liegt auch in Mazedonien über allen Problemen eine dicke, staubige Schicht Nationalismus, der den Blick aufs Wesentliche verstellt.

Die rechtsgerichtete Opposition kann sich bestätigt fühlen

So handelte das Referendum am Sonntag nicht von der Frage, ob „Nord-Mazedonien“ nun ein passenderer Name sei als das jetzige „Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien“. Im Kern ging es um die Zukunft des Landes als Mitglied von EU und Nato. Diese - ohnehin ferne Zukunft - ist nun in noch weitere Ferne gerückt. Denn solange der Nachbar im Norden nicht seinen Namen ändert oder relativiert, blockiert das EU- und Nato-Mitglied Griechenland alle Bemühungen um eine Westintegration Mazedoniens. Griechenland beansprucht den Namen für seine nördliche Provinz Makedonien. Die Nationalisten an der Ägäis machen immer wieder erfolgreich Stimmung gegen eine angebliche Preisgabe kultureller und historischer Identität, wenn Mazedonien Mazedonien heißt. Dort wiederum wähnt man sich als eigentlicher Nachfahre von Alexander dem Großen.

Die linken Regierungen in Skopje und Athen schickten sich trotz großen Widerstands in beiden Staaten an, unter die Ethno-Scharmützel endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Der Namensvorschlag „Nord-Mazedonien“ ist der von Alexis Tsipras und Zoran Zaev ausgehandelte Kompromiss. Doch dass der mazedonische Premier nach dem gescheiterten Referendum noch eine Mehrheit für die Namensänderung im Parlament erhält, ist ungewiss. Die rechtsgerichtete Opposition, die offen zum Boykott der Abstimmung aufgerufen hatte, kann sich bestätigt fühlen.

Die Parolen der Rechten als das entlarven, was sie sind

Mit Zaev stehen auch die Spitzen von EU und Nato als Verlierer da. Einer nach dem anderen machten sie in den vergangenen Monaten in Skopje Station und warben für die Namensänderung. Auch Kanzlerin Angela Merkel rief die Mazedonier in bemerkenswerter Offenheit dazu auf, für den Kurs in Richtung EU und Nato zu stimmen - freilich ohne eine konkrete Beitrittsperspektive aufzuzeigen. Am Ende konnte das vage Zukunftsversprechen neben den nationalistischen Selbstbeschwörungsformeln von Stolz und Größe nicht bestehen.

Das Referendum nun als Votum pro EU und pro Nato zu deuten, wie es etwa Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg tut, ist schlicht falsch und schadet der eigenen Glaubwürdigkeit. Wenn der Westen Mazedonien für sich gewinnen will, muss er dessen Bürger weiter von den Vorzügen einer geopolitischen, wirtschaftlichen und militärischen Integration zu überzeugen versuchen. Und er muss die Parolen der Rechten als das entlarven, was sie sind: falsche Illusionen.

Von RND/Marina Kormbaki