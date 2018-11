Berlin

Die gesetzlichen Renten in Deutschland werden im kommenden Jahr voraussichtlich erneut um mehr als drei Prozent steigen. Das geht aus dem Entwurf des „Rentenversicherungsberichts 2018“ hervor, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) im Entwurf vorliegt. Zum 1. Juli 2019 wird ein Rentenplus von 3,18 Prozent in Westdeutschland sowie von 3,91 Prozent in Ostdeutschland erwartet. Endgültig festgelegt werden soll die Rentenerhöhung für 2019 erst im kommenden Jahr, wenn die Daten zur Lohnentwicklung 2018 vollständig vorliegen.

„Ab dem kommenden Jahr steigen die Renten bis zum Jahr 2032 um insgesamt rund 38% an. Dies entspricht einer durchschnittlichen Steigerungsrate von 2,5 % pro Jahr“, heißt es in dem Bericht. Bis zum Jahr 2025 will die Bundesregierung ein Absinken des gesetzlichen Rentenniveaus unter 48 Prozent mit dem Rentenpaket, das am Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden soll, verhindern. Danach sinkt das Sicherungsniveau laut Bericht stufenweise über 45,8 Prozent im Jahr 2030 auf 44,9 Prozent im Jahr 2032.

Von Rasmus Buchsteiner/RND