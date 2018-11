Berlin

Er ist symphytisch, spricht für einen Spitzenpolitiker ungewöhnlich frei. Man glaubt ihm was er sagt, man glaubt ihm wofür er steht: Robert Habeck. So oder so ähnlich müssen die Bürger über den Grünen-Chef denken. Denn nur selten schafft es ein Spitzenpolitiker im ZDF-Politbarometer aus dem Nichts bis an die Spitze der beliebtesten und wichtigsten Politiker des Landes zu steigen. Nur Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble muss sich der gebürtige Lübecker geschlagen geben.

Bei der Skala zwischen +5 und -5 kommt Habeck auf eine 1,5. Schäuble erreicht eine 1,8. Kanzlerin Angela Merkel liegt mit einer 1,1 auf Rang drei. Anders als es bei Merkel oder Schäuble gaben bei Habeck allerdings auch 59 Prozent an, dass sie Habeck nicht genug kennen würden und damit nicht bewerten könnten.

Robert Habeck, das Naturtalent

Wagenknecht, von der Leyen und Söder nicht mehr in den Top-Ten

Das Politbarometer hat neben dem 49-jährigen Grünen-Chef auch noch zwei weitere Newcomer: Zwei Rivalen um den CDU-Parteivorsitz. Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer landet mit einer 1,0 knapp hinter Finanzminister Olaf Scholz (1,0). Nach ihr auf Platz sechs und sieben folgen Außenminister Heiko Maas (0,5) und FDP-Chef Christian Lindner (0,4). Auf Platz acht und gerade noch positiv bewertet: Friedrich Merz (0,3).

Noch in den Top-Ten aber mit negativer Bewertung: SPD-Vorsitzende Andrea Nahles (-0,3) und der Noch-CSU-Chef Horst Seehofer (-1,3). Raus aus den Spitzenplätzen sind Sahrah Wagenknecht (Die Linke), Ursula von der Leyen (Verteidigungsministerin, CDU) und der frisch vereidigte Ministerpräsident Bayerns, Markus Söder.

Von RND