Rückkehrrecht in Vollzeit in weniger als zwei Prozent der Betriebe

Berlin. Das von Union und SPD geplante Recht auf befristete Teilzeit würde nur für weniger als zwei Prozent der Betriebe in Deutschland greifen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die von der Linksfraktion im Deutschen Bundestag ausgewertet worden sind und dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegen. In der Sondierungsvereinbarung heißt es, der neue Teilzeitanspruch solle nur für Unternehmen gelten, die in der Regel insgesamt mehr als 45 Mitarbeiter beschäftigen. Laut Statistischem Bundesamt haben von den 3,46 Millionen Betrieben in Deutschland 3,39 Millionen weniger als 50 Beschäftigte. Das entspricht einem Anteil von 98 Prozent. Von den insgesamt 37 Millionen abhängig Beschäftigten arbeiten 16,6 Millionen in Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern.

Die Linksfraktion übt scharfe Kritik an den Plänen von Union und SPD. „In jedem Dorf gibt es mehr Kirchen als Betriebe, in denen Beschäftigte ein Rückkehrrecht haben. Hier steht die Union weiter auf der Bremse und der SPD fehlt der Saft“, sagte Arbeitsmarktexpertin Jutta Krellmann dem RND. „Die Sondierer haben die Chance, einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, der die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt, vertan. Eigentlich sollte es mit solcher Politik keine Rückkehr für die SPD in die GroKo geben.“

Von Rasmus Buchsteiner/RND