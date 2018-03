Russland schweißt die EU-Mitglieder zusammen

Brüssel. Eigentlich wollten die europäischen Außenminister am Montag ja über den aktuellen Brexit-Stand beraten. Doch die Tagesordnung wird gerade umgestellt: Irgendwelche Signale gegen Großbritannien kann die Union gerade nicht brauchen. Stattdessen werden die Außenamtschef in seltener Einigkeit einen Schulterschluss vollziehen und sich an die Seite Londons stellen.

So wie am Donnerstag kommender Woche auch die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem traditionellen Frühjahrs-Gipfel in Brüssel. „Ich möchte meine volle Solidarität mit Premierministerin Theresa May zum Ausdruck bringen angesichts dieses brutalen, höchstwahrscheinlich aus Moskau angeregten Anschlags“, twitterte Ratspräsident Donald Tusk Mitte dieser Woche.

I express my full solidarity with PM @theresa_may in the face of the brutal attack inspired, most likely, by Moscow. I’m ready to put the issue on next week’s #EUCO agenda. — Donald Tusk (@eucopresident) March 14, 2018

Welche ein Stimmungswandel: Zum ersten Mal seit Monaten wird die britische Regierungschefin die Runde der Amtskollegen in Brüssel nicht mehr wie ein geprügelter Hund verlassen müssen, während die anderen ohne sie weitertagen.

Die Europäer werfen Russland gezielte Brüche vor

Die Annexion der Krim, die anhaltenden Kämpfe in der Ost-Ukraine, der russische Militär-Einsatz in Syrien, die Rolle des Kreml im amerikanischen Wahlkampf, die Cyberattacken Moskaus gegen das Regierungsnetzwerk in Berlin und nun der Giftgas-Anschlag – die Liste ist lang und dokumentiert in den Augen der Europäer auf verächtliche und gezielte Weise, dass Russland westliche Werte mit Füßen tritt.

Vor zwei Jahren gab sich die EU als Reaktion auf Putins Vorgehen in der Ukraine fünf „Leitende Prinzipien“ für die Beziehungen zu Russland. Eine davon hieß: „Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegen die hybride Kriegsführung“ aus dem Osten.

Die Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und Russland sind „seit 2017 von einem tiefen Zerwürfnis über die wünschenswerte Ordnung Europas und der Welt gekennzeichnet, von gegenseitigen Sanktionen sowie politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entflechtungstendenzen“, schreibt Sabine Fischer von der Stiftung Wirtschaft und Politik in Berlin.

Der Kreml pflegt Kontakte zu Rechtsnationalisten in den EU-Staaten

Putin habe immer konsequenter darauf gesetzt, eine starke EU zu verhindern, ja sie zu spalten. Nicht zuletzt durch intensive Kontakte zu den rechtsextremistischen Kräfte in Europa – offenbar mit Erfolg. Im Mai 2017 während des französischen Präsidentschaftswahlkampfes hatte beispielsweise die Chefin des damaligen Front National, Marine Le Pen, eine „substanzielle Verbesserung des Verhältnisses zu Russland“ angekündigt und ein Ende der Sanktionen.

Marine Le Pen versprach im französischen Wahlkampf, die Sanktionen gegen Russland zu beenden. Quelle: imago stock&people

Doch wie es aussieht, hat sich der russische Präsident verkalkuliert. Zwar taten sich die Befürworter der Strafmaßnahmen gegen Moskau, die gerade erst um weitere sechs Monate verlängert wurden, immer schwerer, die Gegner wie Griechenland, die Niederlande, Ungarn, Tschechien und neuerdings auch Italien bei der Stange zu halten.

Damit scheint es jetzt vorbei zu sein: Die EU hat wieder ein gemeinsames Feindbild, dass die in anderen Fragen tief zerstrittenen Partner im Osten und im Westen zusammenschweißt. „Wir werden eine einheitliche Position beziehen“, kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser Woche an.

Polen könnte gar für einen Boykott der WM in Russland werben

Noch vermied die britische Premierministerin es, die Solidarität der europäischen Familie offiziell einzufordern und neue Sanktionen zu erlassen. Doch damit sei spätestens beim Gipfel zu rechnen, heißt es in Brüssel. Dann käme es zum Schwur.

Am Freitag war nicht zu erkennen, dass sich irgendein Staat angesichts des Giftgas-Anschlags gegen eine solche Verschärfung aussprechen wird. „Großbritannien kann sich in jeder Hinsicht auf die Unterstützung Polens verlasen“, kündigte zum Beispiel Michael Dworczyk, Leiter des Ministerpräsidentenamtes in Warschau, an.

Und er sagte auch, was Polen darunter versteht: Die Regierung will in Brüssel möglicherweise für einen europäischen Boykott der Fußballweltmeisterschaft in Russland werben. Ein solcher Wettbewerb ohne den Titelverteidiger? Das scheint bisher völlig undenkbar. Oder doch nicht?

Von Detlef Drewes/RND