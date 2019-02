Moskau

Russland will den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen als Reaktion auf die Aufkündigung des Abkommens durch die USA aussetzen. Das kündigte der russische Präsident Wladimir Putin am Samstag einer Mitteilung des Kremls zufolge an.

Sollte die Kündigung der USA wirksam werden, werde Russland neue Mittelstreckenwaffen entwickeln, sagte Putin am Samstag im russischen Fernsehen. Es werde sie aber nur dann in Stellung bringen, sollten die USA neue Mittelstreckenraketen stationieren.

Die USA hatten am Freitag angekündigt, sich wegen russischer Verletzungen des im Kalten Krieg mit der Sowjetunion geschlossenen Abrüstungsvertrags zurückzuziehen. China appellierte am Samstag an Moskau und Washington, den INF-Vertrag aufrechtzuerhalten. Beide sollten ihre Differenzen in einem konstruktiven Dialog beilegen, hieß es in einer Erklärung des Pekinger Außenministeriums.

Der Vertrag verbietet Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern und untersagt auch die Produktion und Tests solcher Systeme. Die Abkürzung INF steht für „Intermediate Range Nuclear Forces“, auf Deutsch: nukleare Mittelstreckensysteme. Die USA und die damalige Sowjetunion hatten den Vertrag 1987 geschlossen.

Von RND/dpa/AP