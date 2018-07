Kurz-Rücktritt, Transitzentren, Kritik aus der Koalition: Nach dem Hin und Her im Asylstreit steht Horst Seehofer massiv unter Druck. Am Donnerstag verteidigte der Bundesinnenminister im Bundestag seinen Haushalt. Er wirkte angespannt. Das könnte allerdings auch am nachfolgenden Treffen mit dem österreichischen Kanzler Kurz gelegen haben.