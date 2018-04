Wiesbaden. Erstmals in ihrer 155-jährigen Parteigeschichte wählt die SPD heute bei einem Sonderparteitag in Wiesbaden eine Frau zur Vorsitzenden. Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles (47) ist die klare Favoritin, gegen sie tritt die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (41) an.

Von RND