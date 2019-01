Berlin

Die seit Tagen auf dem Mittelmeer blockierten Rettungsschiffe deutscher Hilfsorganisationen mit 49 Migranten an Bord dürfen in Malta anlegen. Die Geretteten würden anschließend auf acht EU-Mitgliedsstaaten verteilt, erklärte der maltesische Premierminister Joseph Muscat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Das Schiff „Sea-Watch 3“ der Berliner Organisation Sea-Watch hatte am 22. Dezember 32 Migranten gerettet. Auf dem Schiff „Professor Albrecht Penck“ der Regensburger NGO Sea-Eye harren 17 Gerettete seit dem 29. Dezember aus.

Am Tag zuvor hatte sich Deutschland nach den Worten von Bundesinnenminister Horst Seehofer zur Aufnahme von 50 Bootsflüchtlingen bereiterklärt.

Von RND/dpa/ngo