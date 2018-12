Kiel/Berlin

Im Zuge der Sanierung des Segelschulschiffes „ Gorch Fock“ im Dock von Elsfleth ( Wesermarsch/Niedersachen) ist es offenbar zu einem Korruptionsfall gekommen. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) informierte das Haus von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU) die Obleute des Verteidigungsausschusses über den Vorfall.

Wie es hieß, habe Andreas Conradi, Leiter der Rechtsabteilung im Ministerium, den Verteidigungsexperten der Bundestagsfraktionen am Mittwochabend erste Details genannt. So habe sich ein Preisprüfer des Marinearsenals Wilhelmshaven selbst bei seinen Vorgesetzten angezeigt. Wegen privater finanzieller Probleme habe er überteuerte Kostenvoranschläge von an der Schiffssanierung beteiligten Firmen genehmigt. Im Gegenzug habe er von wenigstens einem der Unternehmen ein vergünstigtes Darlehen erhalten. Das Ministerium hat den Korruptionsverdacht bereits an die zuständige Staatsanwaltschaft in Osnabrück übergeben, um den Fall strafrechtlich überprüfen zu lassen.

135 Millionen Euro für Reparatur

Der Verdacht ist vor allem deswegen brisant, weil die Kosten für die Reparatur des Segelschiffes völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Ursprünglich waren zehn Millionen Euro vorgesehen, dann wurde auf 75 Millionen erhöht, jetzt sind es 135 Millionen. Das hatte im Juni bereits den Bundesrechnungshof auf den Plan gerufen, der eine Prüfung einleitete. Die „ Gorch Fock“ wird seit Anfang 2016 von der Elsflether Werft saniert.

Der Fall wird nur wenige Tage vor dem 60. Geburtstag der „ Gorch Fock“ bekannt, der am kommenden Montag an der Marineschule Mürwik in Schleswig-Holstein – in Abwesenheit der „ Gorch Fock“ – groß gefeiert werden sollte. Wegen des Korruptions-Verdachts hat die Marine den Festakt nun abgesagt. Sie will sich heute dazu äußern.

Liberale fordern Aufklärung

Grünen-Verteidigungsexperte Tobias Lindner zeigte sich wenig überrascht von dem Vorfall. Er habe bereits mehrfach in Anfragen an die Bundesregierung auf die Kostenexplosion bei der Sanierung der „ Gorch Fock“ hingewiesen. „Wenn der Bund wegen des mutmaßlichen Korruptionsfalls mehr Geld zahlen muss, müssen die Mittel wieder zurückfließen“, sagte Lindner dem RND. Es müsse außerdem geprüft werden, wie zuverlässig die an den Arbeiten beteiligten Firmen seien. FDP-Haushaltsexperte Karsten Klein kritisierte, vom Verteidigungsministerium zu spät informiert worden zu sein. „Die Informationspolitik des Hauses von Ursula von der Leyen ist nicht mehr hinnehmbar. Wir Liberale fordern, die Umstände zugig aufzuklären und die zuständigen Fachpolitiker aus dem Haushaltsausschuss unverzüglich und vollumfassend zu informieren.“ Die Kostenexplosion der Sanierung von zehn auf 135 Millionen Euro sei nur „ein weiterer Tropfen in das Fass der immensen Probleme im Bundesministerium der Verteidigung“. Unter den gegebenen Umständen werde es für die Liberalen immer schwerer, an den Reformwillen der Hausführung zu glauben.

Skandal könnte Verteidigungsministerin belasten

Der Linken-Verteidigungsexperte Alexander Neu sprach von einem Skandal, der auch an der Reputation von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nage. „Von der Leyen scheint ihr Haus und die Truppe immer weniger im Griff zu haben“, sagte er. „Offensichtlich ist der aus Steuergeldern bestehende Militäretat zu einem Selbstbedienungsladen der Berater- und Rüstungsindustrie mutiert.“

Der Bund der Steuerzahler hat die Sanierung schon vor Monaten als „Fass ohne Boden“ kritisiert und den Bau eines neuen Schiffes befürwortet. Ausschlaggebend für die Entscheidung, die Sanierung weiterzuführen, war laut Ministerium der „möglichst bruchfreie Erhalt“ der Ausbildungsmöglichkeiten für die Offiziersanwärter. Wann die „ Gorch Fock“ wieder in See stechen wird, ist noch nicht ganz klar. Im November wurde bekannt, dass die Reparaturarbeiten ein Jahr länger dauern werden als geplant – bis 2020.

