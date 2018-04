Skripal mit tödlichem Nervengift attackiert

Den Haag. Die Herkunft des Giftes nannte die OPCW nicht. Sie erklärte lediglich, es sei von großer Reinheit gewesen.

Skripal und seine Tochter waren am 4. März bewusstlos in Salisbury entdeckt worden. Beiden geht es inzwischen wieder besser. Großbritannien macht Russland für die Attacke mit dem noch in der Sowjetunion entwickelten Nowitschok verantwortlich, hat dafür aber keine Beweise vorgelegt. Die OPCW erwähnte die Bezeichnung Nowitschok in ihrem Bericht nicht.

Russland bestreitet jede Verwicklung. Der britische Außenminister Boris Johnson sagte dennoch, es gebe keinen Zweifel mehr über das Gift. Nur Russland habe Mittel und Motive für einen solchen Anschlag und auch eine entsprechende Vorgeschichte. Eine andere Erklärung gebe es nicht.

Von RND/AP