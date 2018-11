Hannover

Viele Wege führen zum G20-Gipfel nach Buenos Aires: Kanzlerin Angela Merkel flog nach einem technischem Defekt beim Regierungsflieger „Konrad Adenauer“ in einem Linienflieger von Madrid nach Buenos Aires. Im Gegensatz zu ihrem Ehemann Joachim Sauer. Er hatte auf den Flug nach Argentinien verzichtet.

Erste Fotos zeigen Merkel am Gang in der Flugzeugkabine der Maschine IBE 6849. Ein Fluggast postete die Bilder auf Twitter und schreibt, dass Merkel und ihre verkleinerte Delegation in den Flieger nach Buenos Aires gestiegen sind.

Ursprünglich war die Ankunft des Regierungsfliegers in Buenos Aires für den frühen Freitagmorgen Ortszeit geplant. Die Panne verhinderte zahlreiche diplomatische Treffen zwischen der Kanzlerin und anderen Staatsoberhäuptern.

Darüber konnte sie ein Frühstück im Linienflieger wohl auch nicht hinwegtrösten.

