Hamburg/Berlin

Der CDU-Bundesparteitag entscheidet an diesem Freitag, wer Angela Merkel an der Spitze der Partei folgt. Die Kanzlerin gibt den Vorsitz nach mehr als 18 Jahren auch unter dem Druck von Wahlschlappen und anhaltendem Unmut in Teilen von Partei und Bevölkerung auf.

Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz; Gesundheitsminister Jens Spahn werden weniger Chancen eingeräumt. Es wird mit einem knappen Wahlausgang gerechnet.



Alle aktuellen Ereignisse in Hamburg können Sie hier mitverfolgen:



Kramp-Karrenbauer fordert Tatkraft und Mut: Aus dem "Man könnte, man sollte" müsse das "Wir machen" werden. Mut brauche es für Europa, die Digitalisierung, den Ausbau der Infrastruktur - von Bussen für ländliche Räume, bis zum schnellen Internetanbindung "bis an jede Milchkanne". Auch die Bildungspolitik und die Forschung spricht Kramp-Karrenbauer an.

Angela Merkels letzte Rede als Parteichefin war buchstäblich eine historische Rede. Eine Analyse von Merkels Worten finden Sie hier:

Er wählt Friedrich Merz: Unternehmer Christian von Boetticher (Kölln Flocken) und Schleswig-Holsteiner, zu seiner Entscheidung auf dem CDU-Parteitag.

Auch heute schürten politische Mitbewerber wieder Ängste. Es gebe Herausforderungen: Klimawandel, Digitalisierung die Arbeitsplätze vernichtet seien reale Gefahren, "Ob es so kommt, diese Antwort liegt nicht in den Sternen. Diese Antwort liegt bei uns.

Die CDU müsse den Mut haben, "nicht den Schwarzmalern hinterherzulaufen", mit eigenen Ideen eine Strahlkraft entwickeln. Wichtig sei es gute Ideen zu haben, und nicht "die schärfsten Angriffe auf die politischen Gegner zu führen".

Kramp-Karrenbauer nimmt einen Schluck Wasser. Es sei ein besonderer Moment für sie. Ein besonderer Tag für sie. 1981 sei sie in die CDU eingetreten, da habe sie nicht erwartet, dass sie das meist verkaufteste Buch "Das Schicksal unserer Erde" gewesen. Es habe eine Endzeitstimmung verbreitet. Sie habe damals gerade Abitur gemacht und habe den Mut haben müssen, persönliche Entscheidungen zu treten. Dazu habe es gehört, in die CDU einzutreten. Es sei die CDU von Helmut Kohl und Heiner Geißler gewesen. Es sei die Partei gewesen, die keine Schwarzmalerei verbreitet habe. Es sei die Partei gewesen, "die mit Mut und Lust auf Zukunft ein Partei war, die mit Strahlkraft die Menschen in die Mitte gezogen hat".

DIe Partei dürfe nicht nur die "Partei von damals", sie müsse die "Partei von morgen" sein.

Die Regelung für die Vorstellung der Kandidaten: Vorstellung in alphabetischer Reihenfolge.

Es gibt offenbar keine weitere Kandidaten.

Es beginnt Annegret-Kramp-Karrenbauer.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther erläutert die Wahlprozedur: Die geheime Wahl stehe nicht zur Disposition. Gewählt wird hinter so genannten Tischwahlkabinen. "Die Aushändigung der Stimmzettel erfolgt nur wenn sie ihre Tischwahlkabine auf dem Platz aufgebaut haben", sagt Günther.

Auch vertreten auf dem CDU-Parteitag: Die INSM mit Soli-Stoppschild. Beliebte Forderung auch hier unter den Vertretern des Wirtschaftsflügels.

Die Zahl der Delegierten ist offiziell geprüft: Noch sind 1000 Delegierten anwesend. Der 1001. Delegierte habe sein Kommen zugesagt, sagt der Vorsitzende der Mandatsprüfungskommission. Dann wäre der Parteitag vollzählig.







Eine der letzten Amtshandlungen von Angela Merkel: Die scheidende Parteivorsitzende verabschiedet ausscheidende Präsidiums- und Vorstands-Mitglieder, darunter Ex-Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Europa-Spitzenkandidat David McAllister.



In der Führung der CDU wird Merkel auch künftig mitmischen. Sie werde kooptiertes Mitglied des Präsidiums sein. Auf der Parteitags-Bühne sitzt sie dann künftig von der linken auf die rechte Seite des Rednerpultes.

„Ich habe hohen Respekt vor ihrer Leistung“, sagt Roswitha Schier aus Lübbenau/Spreewald, CDU-Landtagsabgeordnete aus Brandenburg, über Angela Merkel. Bei der Abstimmung über Merkels Nachfolge wird sie am Nachmittag einen Kandidaten wählen, den sie zunächst ausgeschlossen hatte: Jens Spahn.

Was schenkt man einer scheidenden Vorsitzenden? Die CDU hat sich lange Gedanken gemacht. Und eine musikalische Lösung gefunden.

Ein niedersächsischer Schützenkönig tritt auf: Der türkischstämmige Delegierte beginnt seine Rede mit "Moin, moin." Er sagt, das C für christlich müsse weit gefasst werden und lobt Merkels Flüchtlingspolitik. Sie habe gezeigt, dass Politiker auch Menschen seien.

Fand die letzte Rede Merkels als CDU-Chefin sehr bewegend: Christian von Boetticher, Delegierter aus Schleswig-Holstein und ehemaliger Landesvorsitzender.

Impressionen vom Rand des Parteitags: Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert liest im Spiegel, Kiews Bürgermeister und Ex-Boxweltmeister Vitali Klitschko gibt ein Interview.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Lesen Sie hier auch: Das Wichtige zur Wahl des CDU-Parteivorsitzenden zusammengefasst

Von RND