Nicht im Anzug, sondern im knappblauen Kapuzenpulli – so betritt der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger zum Auftakt die Bühne. Vorne abgebildet ist ein Kreis mit gelben Sternen. Ischingers Pulli mit EU-Logo ist ein klares, politisches Statement –und auch der fehlende Stern in dem Emblem hat es in sich.