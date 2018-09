Kiel

Der schleswig-holsteinische SPD-Chef Ralf Stegner zieht sich von der Spitze seines Landesverbandes zurück. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus SPD-Kreisen. Die SPD-Spitze in Berlin sei bereits über den Schritt informiert. Stegner hat für 15 Uhr eine kurzfristige Pressekonferenz in Kiel einberufen.

Bereits seit Längerem war darüber spekuliert worden, ob Stegner, der die Landespartei bereits seit 2007 führt, beim Parteitag der Nord-SPD im März 2019 erneut antritt. Stegner hatte angekündigt, dich dazu im Oktober äußern zu wollen. In vergangenen Tagen hatte der Druck sich zu erklären massiv zugenommen, weil die Landtagsabgeordnete ihre Kandidatur um den Landesvorsitz verkündete hatte. Stegner hatte sich am Wochenende positiv über die junge Abgeordnete geäußert, was als Zeichen interpretiert worden war, dass er den Posten räumt.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter hatte sich Stegner am Montagmorgen in der ihm eigenen ironischen Art zu der Debatte geäußert. „Mein Musiktipp für Euch da draußen im digitalen Orbit ist von The Clash“, twitterte er. „Should I stay or should I go“.

Von Gordon Repinski/RND