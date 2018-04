Vergelten und verhandeln

Washington. Nach den wüsten Twitter-Tiraden des US-Präsidenten stand zunächst Schlimmes zu erwarten. Provozierend schleuderte Donald Trump Moskau entgegen: „Mach dich fertig. Die schönen, neuen und intelligenten Raketen zielen auf Syrien und sind startklar.“

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!