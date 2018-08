Beirut

Die Regierung von Präsident Baschar al-Assad wolle die Rückkehr von Flüchtlingen mit allen Mitteln vorantreiben, sagte Vize-Außenminister Faissal Mekdad. Dafür forderte er die Aufhebung westlicher Wirtschaftssanktionen.

Das Ausland könne den Wiederaufbau des Landes unterstützen, indem es Sanktionen aufhebe, die es zu Anfang des siebenjährigen Bürgerkrieges verhängt habe, um Assad zum Rücktritt zu zwingen. Ausländische Hilfe sei willkommen, dürfe aber nicht an Bedingungen geknüpft werden.

250 Krankenhäuser und 5000 Schulen wieder aufgebaut

Die Rückkehr von Flüchtlingen habe für die syrische Regierung höchste Priorität, sagte der Minister für öffentliche Verwaltung, Hussein Machluf, vor ausländischen Journalisten. Die Behörden hätten 250 Krankenhäuser und 5000 Schulen wieder aufgebaut. Etwa 3,5 Millionen innerhalb Syriens geflüchtete Menschen hätten ihre Häuser zurück erhalten. Eine Aufhebung des Embargos würde helfen, die Wirtschaft im Land wieder anzukurbeln und Flüchtlinge zur Rückkehr ermutigen.

Auch Russland forderte die USA und deren Verbündete auf, Syrien humanitäre Hilfe zu leisten. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, seit 1. August seien etwa 5000 Syrer aus dem Libanon in ihr Land zurückgekehrt.

“Zu früh, die Rückker voranzutreiben“

Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, sagte dagegen nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas in Berlin: „Wir denken, es ist zu früh, eine Rückkehr voranzutreiben. Syrien ist immer noch sehr unsicher. Es gibt immer noch viel Krieg.“ Grandi kündigte an, er werde in wenigen Tagen nach Syrien reisen, um die Situation für Vertriebene einzuschätzen.

Syrische Regierungstruppen haben in den vergangenen Monaten mit Unterstützung russischer Truppen eine Reihe von Siegen gegen die Rebellen erzielt. Idlib ist die letzte Provinz in Syrien, die noch von Rebellen kontrolliert wird.

Von RND/ap