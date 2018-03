Syriens Kinder kennen nur den Krieg

Köln. Genau sieben Jahre ist es her, dass der Konflikt in Syrien begonnen hat. Ein Ende ist nicht in Sicht. An jedem einzelnen Tag – seit sieben Jahren – erfahren Kinder unendliches Leid durch Bomben, Vertreibung, Hunger, den Tod von Angehörigen und Freunden. Allein 2017 sind mindestens 910 Kinder getötet und 361 verwundet worden. Es ist ein gnadenloser Krieg gegen Kinder, der sofort gestoppt werden muss.

Als ich vor Kurzem in Aleppo war, habe ich eine Ahnung davon bekommen, welche gravierenden Folgen das jetzt schon für die Mädchen und Jungen hat – und auf Dauer haben wird. Millionen von ihnen kennen in ihrem jungen Leben nichts anderes als Krieg. Ich habe mit Kindern gesprochen, die durch Granaten Körperteile verloren haben oder gezielt von Heckenschützen angeschossen wurden. Ein Junge erzählte mir, dass seine Schule angegriffen wurde und 22 Menschen, unter ihnen seine Lieblingslehrerin und seine besten Freunde, vor seinen Augen starben.

Diese Kinder sind für ihr Leben gezeichnet. Das Erstaunliche und auch Ermutigende ist aber, dass sie es schaffen, trotzdem noch vorne zu sehen und Pläne für die Zukunft machen, Ärztin oder Ingenieur oder Lehrerin werden wollen – wenn sie unterstützt und gefördert werden. Unsere Mitarbeiter und Partner vor Ort sind pausenlos im Einsatz, um Familien mit dem Nötigsten zu versorgen. Sie kümmern sich auch darum, dass Kinder unter schwierigsten Umständen weiter lernen können und psychosoziale Hilfe erhalten. Sie sind die Hoffnung für Syrien und für Frieden und Stabilität in der Region: Die künftigen Ärztinnen, Ingenieure und Lehrerinnen.

Gastautorin Ninja Charbonneau arbeitet als Sprecherin bei Unicef Deutschland.

Von Ninja Charbonneau