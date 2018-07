Kabul

Zwei Vertreter der radikalislamischen Taliban haben laut der „New York Times“ ein Treffen mit Repräsentanten der US-Regierung bestätigt. An den Gesprächen im Golfemirat Katar vor einer Woche hätten mehrere Vertreter der Taliban und die US-Südasien-Gesandte Alice Wells sowie weitere amerikanische Diplomaten teilgenommen, zitiert die Zeitung am Samstag die beiden Taliban-Vertreter. Bei dem Treffen sei es um einen Friedensprozess in Afghanistan gegangen. Die Islamisten würden sich davon gute Resultate erwarten.

Das US-Außenministerium dementiere die Gespräche nicht, schreibt die „New York Times“ weiter. In einem Briefing des Außenministeriums diese Woche wurde eine Reise von Wells nach Katar bestätigt. Die Taliban unterhalten in Doha ein halboffizielles Büro.

Neuer Kurs der US-Außenpolitik?

aDer stellvertretende Leiter des Hohen Friedensrates in Kabul, Ataullah Salim, sagte der Deutschen Presse-Agentur, ihm lägen keine Informationen über Gespräche der Amerikaner mit den Taliban in Doha vor. Es solle aber Direktgespräche jeder Partei geben und „wir werden jeden Schritt begrüßen, der zu innerafghanischen Gesprächen führt“.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte die „New York Times“ berichtet, die Trump-Administration habe ihre Top-Diplomaten angewiesen, Direktgespräche mit den Taliban zu suchen, um den Krieg in Afghanistan zu beenden. Dies wäre eine signifikante Änderung der US-Politik. Bisher hatten die USA gesagt, die Taliban sollten direkt mit der afghanischen Regierung verhandeln. Sie schlossen alleinige Verhandlungen mit ihnen aus. Ein Friedensprozess müsse unter afghanischer Führung stattfinden. Die Taliban lehnen aber bisher Gespräche mit der afghanischen Regierung ab und bezeichnen diese als Marionettenregime.

Von RND/dpa