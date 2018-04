Trump bezeichnet Klage als „sehr gute Nachrichten“

Washington. Nachdem die Demokraten am Freitag (20.4.) Klage gegen Russland und das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump wegen Verschwörung eingereicht haben, holt dieser nun zum Gegenschlag aus: Auf Twitter bezeichnete der Präsident die Klage als womöglich „sehr gute Nachrichten“. Sein Lager werde nun reagieren, um an einen Server der Leitung der Demokratischen Partei zu kommen, den die Demokraten nicht dem FBI hätten aushändigen wollen, und natürlich an die E-Mails der Demokratin Hillary Clinton.

Just heard the Campaign was sued by the Obstructionist Democrats. This can be good news in that we will now counter for the DNC Server that they refused to give to the FBI, the Debbie Wasserman Schultz Servers and Documents held by the Pakistani mystery man and Clinton Emails.