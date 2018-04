Trump kündigt Luftangriff auf Syrien an

Washington. US-Präsident Donald Trump hat via Twitter Raketenangriffe auf Syrien angekündigt. Russland habe zwar erklärt, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert würden, schrieb Trump am Mittwoch. Doch die Geschosse würden kommen. Sie seien „schön und neu und „schlau““. Russland solle sich bereit machen.

Die USA haben Syriens Präsident Baschar al-Assad für einen vermuteten Giftgasangriff in der von Rebellen kontrollierten Stadt Duma bei Damaskus verantwortlich gemacht und Vergeltungsangriffe nicht ausgeschlossen. Russland als wichtigster Verbündeter Assads warnte vor einem solchen Schritt und versicherte, ein Giftgasangriff habe gar nicht stattgefunden. Trump dagegen nannte Assad ein „mit Gas tötendes Tier, dass sein Volk tötet und sich daran erfreut“.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Die syrische Regierung bezeichnete Trumps Twitter-Drohung als rücksichtslose Gefährdung des internationalen Friedens und der Sicherheit.

Trump nannte keine Details des angekündigten Angriffs und teilte nicht mit, ob es sich um amerikanische Raketen handeln werde. Vertreter der US-Regierung sprachen mit internationalen Verbündeten über eine mögliche gemeinsame Reaktion auf den vermuteten Giftgasangriff. Trump hat wegen der Krise eine Auslandsreise abgesagt.

Russische Politiker haben die USA gewarnt, dass ein US-Luftangriff auf Syrien in Moskau als Kriegsverbrechen betrachtet werden würde und eine direkte militärische Konfrontation der beiden Kontrahenten des Kalten Kriegs auslösen könnte. Der russische Botschafter im Libanon, Alexander Sasypkin, sagte, jegliche auf Syrien abgefeuerten Raketen würden abgeschossen und die Abschussstellen würden ins Visier genommen.

Das russische Außenministerium antwortete auf Trump, dass „schlaue“ Raketen Belege für einen Chemiewaffenangriff zerstören würden. Die Sprecherin Maria Sacharowa warf auf Facebook die Frage auf, ob „mit den schlauen Raketen die Spuren einer Provokation unter den Teppich gekehrt werden“ sollten.

Bei dem vermuteten Giftgasangriff auf Duma waren am Wochenende nach Angaben von Aktivisten und Rettungskräften mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Auch die syrische Regierung hat bestritten, dass ein solcher Angriff stattgefunden hat.

Vor Trumps Tweet hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gesagt, Russland hoffe, dass alle Konfliktparteien Schritte unterlassen würden, „die die fragile Situation in der Region ernstlich destabilisieren könnten“.

Trump schickte seiner Raketendrohung einen weiteren Tweet hinterher: „Unsere Beziehung zu Russland ist schlechter als sie je war, inklusive des Kalten Kriegs“, schrieb er, und schlug dann einen versöhnlicheren Ton an: „Dafür gibt es keinen Grund. Russland braucht uns, um ihrer Wirtschaft zu helfen, etwas, das leicht getan werden könnte, und wir brauchen alle Nationen, um zusammenzuarbeiten. Den Rüstungswettlauf stoppen?“ twitterte er.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?