Trump und Biden – Früher hätten wir uns geprügelt

Miami. Der 71-jährige Trump twitterte: „Der verrückte Joe Biden versucht sich wie ein starker Kerl zu verhalten. Tatsächlich ist er schwach, sowohl geistig als auch körperlich, und trotzdem droht er mir zum zweiten Mal mit einem körperlichen Angriff. Er kennt mich nicht, aber er würde schnell und hart zu Boden gehen und dabei weinen.“

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!