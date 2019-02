Washington

Die USA dürften am Freitag formal ihren Rückzug aus einem der weltweit wichtigsten Abrüstungsverträge verkünden. Für den Morgen (Ortszeit) kündigte das Außenministerium in Washington eine Erklärung von Ressortchef Mike Pompeo an. Zwar machte es keine Angaben zum Thema, doch hatte Nato-Sprecherin Oana Lungescu erst am Donnerstag getwittert, dass man sich auf eine Welt ohne den Pakt einstellen müsse. Grund seien Anzeichen, dass mit Moskau keine Einigung im Streit um den sogenannten INF-Vertrag zu erwarten sei.

INF steht für „Intermediate Range Nuclear Forces“. Es handelt sich um ein Abkommen aus dem Jahr 1987 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion, das den Bau und Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Raketen oder Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern untersagt. Der Pakt gilt als Herstück der Rüstungskontrolle der zwei Schwergewichte im Kalten Krieg - und als erste Maßnahme ihrer Art, die ein Verbot einer ganzen Waffenklasse vorsieht.

Einen Rückzug aus dem INF-Pakt hatte Präsident Donald Trump schon vor Monaten in Aussicht gestellt - und damit begründet, dass sich Moskau nicht daran halte. Konkret sieht Washington in einem neuen russischen Marschflugkörper einen Vertragsbruch. Russland hat einen Verstoß bestritten.

Wenig Zeit für Nachverhandlungen

Erst im Dezember setzte Außenminister Pompeo Moskau eine Frist von 60 Tagen. Sollte es sich dann noch immer nicht an den Pakt halten, werde Washington formal den Ausstieg aus dem INF-Vertrag bekanntgeben. Die Frist verstreicht am kommenden Samstag. In Kraft treten würde ein amerikanischer Rückzug jedoch erst sechs Monate nach der Ankündigung, was ein kleines Zeitfenster für Rettungsbemühungen um den Vertrag öffnet.

Doch ließ der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow erst diese Woche nach Verhandlungen in Peking durchblicken, dass wenig Hoffnung auf eine Lösung besteht. „Leider gibt es keine Fortschritte“, wurde er von der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zitiert. „Die Position der amerikanischen Seite ist sehr hart und kommt einem Ultimatum gleich.“ Er gehe daher davon aus, dass Washington sich nicht länger an den Vertrag gebunden fühlen werde. Moskau hingegen sei weiterhin bereit zur „Suche nach Lösungen“, um den INF-Vertrag zu erhalten.

Experten fürchten neuen Rüstungswettlauf

Der erwartete Ausstieg der USA dürfte die amerikanisch-russischen Beziehungen weiter belasten. Unter US-Verbündeten in Europa dürfte zudem die Debatte aufkommen, ob als Gegengewicht zu den angeblichen Verstößen Russlands eine Stationierung amerikanischer Raketen in Europa gerechtfertigt ist. Die USA haben auf dem Kontinent keine atomwaffenfähigen Raketen mehr - die letzten von dieser Art und Reichweite wurden im Einklang mit dem INF-Vertrag abgezogen. Experten befürchten als Konsequenz aus dem US-Vorgehen auch einen neuen Rüstungswettlauf.

Der Streit hat auch mit der zunehmenden militärischen Stärke Chinas zu tun. Peking wurde in den Abrüstungsvertrag nicht eingebunden. US-Beamte äußern die Sorge, dass China in Asien eine große Zahl von Raketen mit Reichweiten stationiert, die über die in dem Pakt festgeschriebenen Beschränkungen hinausgehen. Ein Ausstieg aus dem INF-Abkommen würde es aus deren Sicht der Trump-Regierung erlauben, ein Gegengewicht zu China schaffen. Wie dies gelingen soll, ist aber unklar.

Von RND/AP