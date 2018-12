Washington

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen weitere Russen verhängt – unter anderem wegen Einflussversuchen auf die amerikanische Präsidentschaftswahl 2016. Das gelte unter anderem für 15 Mitglieder des russischen Geheimdienstes GRU, wie das US-Finanzministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Vermögen der Betroffenen in den USA werden demnach eingefroren und US-Bürgern wird verboten, mit diesen Personen Transaktionen einzugehen.

Sanktioniert würden auch Cyberattacken auf internationale Organisationen und die Beteiligung mehrerer russischer Geheimdienstler an dem Nervengift-Anschlag auf den früheren russischen Geheimagenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia im März in Großbritannien, hieß es weiter. Ein anderer früherer GRU-Mitarbeiter werde wegen Geschäften für den russischen Oligarchen Oleg Deripaska mit Sanktionen belegt, teilte das Ministerium mit.

Gegen Deripaska hatte die US-Regierung bereits vor Monaten Strafmaßnahmen verhängt. Er ist Präsident des russischen Konzerns En+ und Gründer des russischen Aluminiumkonzerns Rusal.

Die Sanktionen gegen die beiden Konzerne – und eine weitere Firma aus der Gruppe von En+ – will die US-Regierung dagegen in 30 Tagen aufheben. Darüber habe man den US-Kongress informiert, erklärte das Finanzministerium. Die Konzerne hätten nötige Umstrukturierungen vorgenommen und den Einfluss Deripaskas minimiert. Deripaska hatte unter anderem seinen Posten im Verwaltungsrat von Rusal aufgegeben.

Bislang haben die Amerikaner nach eigenen Angaben Sanktionen gegen mehr als 270 Personen und Firmen mit Russland-Bezug verhängt.

Von RND/dpa