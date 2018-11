Washington

US-Präsident Donald Trump hat sein für Samstag geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nun doch abgesagt. Er begründete die Entscheidung am Donnerstagabend (europäischer Zeit) auf Twitter damit, dass die von Russland festgenommenen ukrainischen Seeleute bisher nicht freigelassen worden seien.

Erst am Donnerstagnachmittag hatte Trump mitgeteilt, er gehe von einem Treffen mit dem russischen Präsidenten beim bevorstehenden G20-Gipfel in Buenos Aires aus. „Ich werde Präsident Putin vermutlich treffen“, hatte Trump in Washington vor seiner Abreise gesagt.

„Wir haben dieses Treffen nicht abgesagt. Ich habe darüber nachgedacht, aber wir haben es nicht getan.“ Allerdings werde er auf dem Flug nach Argentinien noch einen vollständigen Bericht zur Eskalation zwischen Russland und der Ukraine erhalten, der auf das geplante Treffen Einfluss haben könne, sagte Trump. „Ich denke, dass es eine gute Zeit ist, um das Treffen zu haben.“ Offenbar hat dieser Bericht zu einem Umdenken geführt.

Mit Chinas Präsident will Trump sich weiterhin treffen

Das Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping soll dagegen weiterhin stattfinden. Trump sagte, er gehe davon aus, dass China eine Einigung im Handelsstreit erzielen wolle. „Ich denke, dass wir sehr nahe dran sind, etwas mit China zu tun, aber ich weiß nicht, ob es das ist, was ich tun möchte.“ Derzeit flössen Milliarden Dollar an Strafzöllen oder Steuern in die USA. „Ich bin offen dafür, einen Deal zu machen. Aber ehrlich gesagt mag ich den jetzigen Deal.“

Trump sagte weiter, er hätte sich in Buenos Aires auch mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman getroffen, wenn er Zeit dafür gehabt hätte. Der Kronprinz wird verdächtigt, vom Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul gewusst oder diesen sogar veranlasst zu haben. Trump hat betont, dass die Beweislage unklar sei und er die Beziehungen zu Saudi-Arabien darüber nicht gefährden möchte.

