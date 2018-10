Am Sonntag in einer Woche sind in Hessen Landtagswahlen – und auch dort droht der SPD die Ablösung von Platz zwei. Umfragen sehen die Grünen vor den Sozialdemokraten. Trotzdem könnte es schwer werden für schwarz-grün, in Hessen weiter zu regieren. Das liegt vor allem an den prognostizierten Verlusten der CDU.