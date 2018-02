Unbekannter feuert auf Ausländer

Mailand . In der mittelitalienischen Stadt Macerata sind laut Polizei mehrere Ausländer durch Schüsse aus einem fahrenden Auto verwundet worden. Der Bürgermeister forderte die Bürger am Samstag zunächst auf, in Gebäuden zu bleiben, so lange die Täter nicht gefasst sind. Anschließend teilten Staatsbedienstete mit, dass ein Verdächtiger festgenommen worden sei.

Die Zahl der Verletzten nannte die Polizei zunächst nicht, teilte aber mit, dass alle Ausländer seien. Die Agentur Ansa berichtete von zwei dunkelhäutigen Opfern. Der Sender „Sky TG24“ berichtete, die Schüsse seien ab etwa 11.00 Uhr abgegeben worden. Schüler hätten in ihren Schulen bleiben müssen und der öffentliche Nahverkehr sei gestoppt worden.

In Macerata ist diese Woche eine junge weiße Frau auf grausame Weise getötet worden. Ihre Leichenteile wurden in zwei Koffern gefunden. Der Hauptverdächtige ist ein nigerianischer Einwanderer.

Von dpa/AP/RND