Am Rande der Konferenz kommt es zu einer kleinen deutsch-amerikanischen Freundschaftsoffensive: Nach einem Treffen von 13 Verteidigungsministern der im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat engagierten Länder tritt Ursula von der Leyen mit ihrem US-Kollegen Patrick Shanahan vor die Presse.



Der ist erst seit wenigen Wochen im Amt, sein Vorgänger James Mattis ist auch aus Frust über US-Präsident Donald Trump gegangen. Den Neuen kann noch niemand in der Bundesregierung so recht einschätzen.



„Es ist eine ganz große Freude, Dich dabei gehabt zu haben“, sagt von der Leyen und spricht über die Bedeutung des Anti-Terror-Einsatzes. Das tut auch Shanahan. Sehr erfolgreich sei die Zusammenarbeit der Länder in diesem Bereich – ein Lob des Multilateralismus also. Das ist zumindest nicht Trumps Ton.



Und Shanahan setzt noch eins drauf: drei verschachtelte Sätze auf deutsch. „Ich freue mich darauf, diese entscheidenen Gespräche mit meinen Kollegen fortzusetzen“, sagt er mit erkennbarer Mühe an deutschen Vokabeln. „Noch mehr freue ich mich auf unsere Zusammenarbeit, um Ideen und Pläne konkreter Maßnahmen umzusetzen - wobei jedes Koalitionsmitglied seine einzigartigen Fähigkeiten und Kap…“. Kapazitäten – das ist dann doch zu schwierig. „Capacities“, wird daraus.



„This is ok. We understand“, wirft von der Leyen lachend ein. Ein kleiner Rettungsversuch. Aber Shanahan hat noch einen Satz auf dem Zettel: „Ich verlasse das heutige Treffen überzeugt, dass unsere Koalition ein tragfähiges Team bleibt, um Isis global und dauerhaft zu besiegen. Vielen Dank.“ Freude, Dank und Überzeugung, das sind ja mal positive Ansätze.