Am Sonntag findet das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart statt – Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Die Partei befindet sich aktuell in einer durchaus kniffligen Lage: Stark sind vor allem die Grünen, der Abbruch der Jamaika-Verhandlungen steckt der FDP noch immer in den Knochen. Gibt es einen Ausweg?