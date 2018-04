Verdächtige sollen Laufstrecke ausgekundschaftet haben

Berlin. Nach der Festnahme von sechs mutmaßlichen Islamisten am Sonntag in Berlin laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Sicherheitsbehörden prüfen vor allem Hinweise auf mögliche Anschlagspläne. Konkrete Anhaltspunkte, dass der Berliner Halbmarathon am Sonntag Ziel eines Terroranschlags gewesen sein könnte, hatte die Polizei nach eigenen Angaben aber zunächst nicht. Bekannt sei aber, dass die Verdächtigen in der Nacht vor der Großveranstaltung die Marathonstrecke auskundschafteten.

Im Keller der Wohnung eines mutmaßlichen Komplizen des am Sonntag überwältigten Hauptverdächtigen schlugen demnach speziell auf Sprengstoff trainierte Hunde an. Die Polizei habe aber keinen Sprengstoff gefunden, sagte ein Sprecher.Die beschlagnahmten Beweismittel - darunter Handys, Computer und zwei Fahrzeuge - sollen nun ausgewertet werden. Im Laufe des Tages soll über den Erlass von Haftbefehlen entschieden werden.

Polizeisprecher Thomas Neuendorf sagte am Montag, bei den bisherigen Durchsuchungen seien weder Sprengstoff, noch Schusswaffen gefunden worden. Der Anfangsverdacht gegen die sechs Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren habe sich somit nicht weiter bestätigen lassen. Die Ermittlungen dauerten jedoch an, sagte Neuendorf.

Hauptverdächtiger erst seit kurzem aus dem Gefängnis

Wie die Bild berichtet, sind die Gefangenen zwischen 18 und 21 Jahre alt. Darunter soll nach dpa-Informationen mindestens ein sogenannter Gefährder sein - also ein Mann, dem die Behörden grundsätzlich einen Terroranschlag zutrauen. Der Hauptverdächtige wurde demnach erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen und seitdem intensiv beschattet. Ein erster Verdacht auf mögliche Anschlagspläne verdichtete sich bereits am vergangenen Mittwoch. Nach „Tagesspiegel“-Informationen erfolgte der Eingriff am Sonntag schließlich, nachdem ein Hinweis von einem ausländischen Geheimdienst eingegangen war,, wonach der Mann einen Anschlag auf den Halbmarathon plane.

Neuendorf sagte, im Zusammenhang mit dem Berliner Halbmarathon mit über 30.000 Teilnehmern am Sonntag habe es einige Verdachtsmomente gegeben, woraufhin die Polizei tätig geworden sei. Konkrete Hinweise auf einen Anschlag gab es nach den Worten des Polizeisprechers aber nicht.

Von dpa/RND/epd