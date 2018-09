Berlin

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) dringt laut „Spiegel“ auf eine Verdoppelung seiner Stellenzahl. Bis 2021 würde die Behörde die Zahl ihrer Mitarbeiter gern um 2900 auf rund 6000 erhöhen, berichtet das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf Informationen aus dem Innenministerium.

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wolle sein Haus damit dem Bundesnachrichtendienst strukturell angleichen. Nach Angaben aus Maaßens Umfeld sollten dafür auch der Bereich Spionageabwehr, Geheim- und Sabotageschutz sowie die für Islamismus und islamistischen Terrorismus zuständige Abteilung gestärkt werden.

Maaßen steht zurzeit wegen seiner umstrittenen Aussagen zu den fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz massiv in der Kritik. Die SPD fordert seine Ablösung, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält bisher an dem Behördenchef fest.

Von RND/dpa