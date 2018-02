Vize-Premier Joyce tritt nach Affären-Serie zurück

Canberra. Australiens stellvertretender Premierminister Barnaby Joyce tritt nach einer Serie von Affären zurück. Der Vorsitzende der konservativen National Party kündigte am Freitag an, sein Amt in der kommenden Woche niederzulegen. Auch als Parteichef will er zurücktreten. Der 50-Jährige war durch ein Verhältnis mit einer ehemaligen Mitarbeiterin, die jetzt ein Kind von ihm erwartet, in die Schlagzeilen geraten. Hinzu kamen nun auch noch Vorwürfe wegen sexueller Belästigung.

On Monday morning I will step down as the Leader of @The_Nationals and Deputy Prime Minister of Australia. I would like to thank everyone for offering their support to me, especially the people of New England. — Barnaby Joyce (@Barnaby_Joyce) February 23, 2018

Erst in der vergangenen Woche überstand Joyce ein Misstrauensvotum im Parlament in Canberra. Das Repräsentantenhaus in Canberra votierte mit 73 zu 70 Stimmen für den Amtsverbleib des Vizepremierministers.

Auch wegen neuseeländischer Staatsbürgerschaft in Schwierigkeiten

Für die rechtsliberale Regierung von Premierminister Malcolm Turnbull bedeutet der Rücktritt eine erhebliche Belastung. Turnbull hatte das Verhalten seines Stellvertreters, der auch Parteichef seines Koalitionspartners ist, als „entsetzlichen Einschätzungsfehler“ bezeichnet. In den vergangenen Tagen schwand auch der Rückhalt in der eigenen Partei.

Joyce hatte die Regierung bereits vergangenes Jahr in Schwierigkeiten gebracht, weil er verschwiegen hatte, dass er auch die neuseeländische Staatsbürgerschaft besitzt. Wegen der doppelten Staatsbürgerschaft musste er auf seinen Parlamentssitz verzichten, so dass die Koalition keine Mehrheit mehr hatte. In der fälligen Nachwahl eroberte er sich den Sitz aber wieder zurück.

Von RND/dpa