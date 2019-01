Berlin

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat im Fall der Gorch Fock den Druck auf die Marine erhöht, die Kostenexplosion und den Korruptionsfall aufzuklären. „Die Gorch Fock ist ein stolzes Traditionsschiff, um das ich mir Sorgen mache. Die Vorwürfe wiegen schwer“, sagte von der Leyen im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Im Augenblick seien alle Zahlungen eingefroren. „Die Marine weiß, dass jetzt saubere Aufklärung enorm wichtig ist.“

Von der Leyen betonte, dass sie an der Gorch Fock festhalten wolle, sofern dies möglich sei. „Die Gorch Fock verkörpert eine große Tradition in der Marineausbildung und nach einer umfassenden Restaurierung wäre Vieles wieder wie neu. Das muss man berücksichtigen“, sagte von der Leyen dem RND. Zugleich sei es wichtig, „Klarheit gegenüber den Steuerzahlern zu schaffen, die die Kosten des Schiffs tragen und Licht in den Korruptionsvorwurf zu bringen“.

Von Gordon Repinski und Daniela Vates/RND