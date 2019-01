Bremerhaven

Die Besatzung der " Gorch Fock" hat am Montag hohen Besuch bekommen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kam spontan zu einem Besuch nach Bremerhaven, um "sich selbst ein Bild der Lage des Schiffes zu machen", so von der Leyen.

Der Tag startete für die Ministerin zunächst mit einem Truppenbesuch beim Versorgungsbataillon 141 in Neustadt in Niedersachsen. Für die Soldaten dort hatte die Chefin 132 Nachtsichtbrillen im Wert von 1,3 Millionen Euro im Gepäck. Um das Hundertfache ging es anschießend im Dock in Bremerhaven. Kurz nach 13 Uhr erschien sie am Werfttor. Was die CDU-Politikerin zu sehen bekam, war traurig.

Der 89 Meter lange Rumpf der Bark war aufgeschnitten, eingehüllt und ohne Masten. Im Schiff war alles kahl. Offene Durchbrüche und viele Löcher. Wie ein nacktes Stück Stahl lag das Segelschulschiff vor der Besucherin aus Berlin. "Wir haben bereits viel erreicht", sagte Kommandant Nils Brandt. Der Kapitän zur See führte die Ministerin persönlich durch das Schiff. Er kämpft persönlich um die Zukunft des 1958 in Dienst gestellten Seglers. Immer wieder zeigt er auf die Stahlplatten, die bereits erneuert wurden.

Mit dabei auch der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Andreas Krause. Zuerst ging es dahin, wo einmal irgendwann die Kommandobrücke sein soll. Danach hinab ins Schiff. Über die Schlafdecks, durch die Messe und vorbei an den großen Löchern im Rumpf, die einmal Bullaugen bekommen sollen. Der Stahlbau ist zu über 70 Prozent fertig, erklärt der Kommandant.

Nach dem gut halbstündigen Rundgang tritt die Ministerin vor die Mikrofone und Kameras. "Dieses Schiff ist in schweres Fahrwasser geraten. Es gibt gravierende Vorwürfe des Bundesrechnungshofes. Ja, es geht hier um eine große Tradition und um ein stolzes Schiff. Es geht hier aber auch um sehr viel Geld der Steuerzahler", so von der Leyen. Hoffnungen auf eine schnelle Entscheidung zur " Gorch Fock" machte sie keine.

"Zunächst müssen alle Vorwürfe aufgeklärt werden, damit wir alle ein klares Bild bekommen und eine Entscheidung treffen können. Nicht nur im Ministerium, sondern auch im Parlament", so von der Leyen. Es seien einfach zu viele Fragen da, die noch unbeantwortet sind. Ein klares Bekenntnis gab es nur zur Art der Ausbildung.

"Es gibt mehrere Optionen", sagte sie. Es habe bereits in den vergangenen Jahren eine Kooperation mit anderen Staaten gegeben. "Die ‚ Gorch Fock‘ ist wichtig für die Marine. Es geht um die seemännische Ausbildung", so von der Leyen.

An dem Schiff selbst wird weiter gearbeitet. "Es gibt ja Aufträge, die sind vergeben und werden abgearbeitet", so die Ministerin. Nach dem Rundgang über das Schiff sprach sie mit Soldaten der Crew. Bei dem Rundgang fehlten Vertreter der Geschäftsführung der Elsflether Werft. Nur von der Bredo-Werft waren Vertreter dabei. Die Bredo-Werft stellt das Schwimmdock, in die Bark seit Januar 2016 liegt.

Am Wochenende waren zudem neue Vorwürfe gegen die Elsflether Werft bekannt geworden. Dazu, und auch zu den Korruptionsvorwürfen, nahm die Ministerin "wegen der laufenden Ermittlungen" keine Stellung. Neben der Staatsanwaltschaft ermittelt auch ein internes Team der Bundeswehr. Dabei sollen die Fakten und Begründungen für die mehrfache Verteuerung der Werftzeit genau untersucht werden. "Und diese Zeit werden wir uns nehmen", so von der Leyen.

Die Gewerkschaft IG Metall Küste drängt angesichts von mehreren Hundert Arbeitsplätzen bei Werften und Zulieferern auf einen Weiterbau der " Gorch Fock". "Die Verunsicherung bei den Beschäftigten ist groß", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken, in Hamburg. Sie wollten wissen, wie es mit Blick auf die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Korruption und des im Dezember verhängten Zahlungsstopps weitergehe.