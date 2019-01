Berlin

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sieht die Modernisierung der Bundeswehr auf dem richtigen Weg. Den Jahresbericht des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels, der eine lange Mängelliste aufmacht, bezeichnete die CDU-Politikerin am Dienstag als „ Ansporn“ und wies Teile davon zurück.

So gebe es zwar 21.500 offene Stellen in der Bundeswehr, aber zeitgleich auch 35.000 Männer und Frauen in der Ausbildung, die diese Stellen künftig besetzen könnten. „Uns geht es wie dem deutschen Mittelstand. Wir suchen Fachkräfte“, sagte von der Leyen.

Kampf an vielen Fronten

Die Truppe wächst nach ihren Worten sehr dynamisch. „Wir haben viele Modernisierungsschritte beim Material, beim Personal, die Finanzen steigen. Und ganz wichtig: Cyber und Digitalisierung bringt uns nach vorne“, sagte sie. Dies sei aber ein Kampf an vielen Fronten.

Man müsse einen langen Atem haben und kraftvoll den Weg weiter nach vorn gehen. „Ich wünschte mir auch, dass vieles schneller ginge, aber 25 Jahre des Schrumpfens und des Kürzens in der Bundeswehr lassen sich nicht in wenigen Jahren umkehren“, sagte die Ministerin.

