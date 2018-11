Berlin

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen will 5000 zusätzliche Bundeswehr-Stellen schaffen. Bis 2025 soll die Truppenstärke demnach auf 203.000 Soldaten und Soldatinnen wachsen, berichtet die „Bild am Sonntag“. Die Aufstockung soll am Montag beschlossen werden.

Bisher waren bis 2024 lediglich 198.000 Soldatenstellen vorgesehen. Nach Angaben von Generalleutnant Markus Laubenthal, Chef der Abteilung „Führung Streitkräfte“, würde diese Personalstärke jedoch nicht ausreichen. Als Grund nannte die Bundeswehr neue Aufgaben bei der schnellen Eingreiftruppe der Nato, Cyberkriminalität und europäischen Projekte.

Die Zahl der Reservisten soll dem Bericht zufolge um 1000 Soldaten auf 4500 steigen, die der Zeit- und Berufssoldaten um 4000 auf 186.000. Die Zahl der Freiwilligen bleibt bei 12.500 Stellen.

Ob die Stellen auch wirklich besetzt werden können, ist fraglich. Bereits heute steht die Bundeswehr vor der Herausforderung, Nachwuchs zu mobilisieren. Auch der Chef des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, bezweifelt in der „Bild am Sonntag“, dass genug Personal gefunden wird.

Von RND/mkr