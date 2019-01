Hannover

Ihr Ziel ist ehrenwert und ihre Entscheidung angesichts des drastischen Klimawandels nachvollziehbar: Unter dem Motto „Fridays for future“ gehen derzeit Zehntausende Schüler bundesweit auf die Straße, um härtere Maßnahmen der Politik gegen den Klimawandel einzufordern. Gleichzeitig pfeifen sie auf den Schulunterricht und bewegen sich mit dieser Entscheidung ein Stück weit in einer Grauzone, sagt Ilka Hoffmann, Schulexpertin des Hauptvorstandes der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) in Frankfurt. „Denn geht man nach den Buchstaben des Gesetzes, ist das Fernbleiben vom Unterricht eine Ordnungswidrigkeit.“

Nichtsdestotrotz, so die Expertin, hätten die Schulen bei der Auslegung des Schulgesetzes auch einen gewissen Spielraum. So könne im Fall der Schülerdemos ein Standpunkt etwa sein: „Wir wollen ja, das junge Menschen sich politisch engagieren – gerade auch, wenn es um ihre eigene Zukunft geht.“ Allerdings, so Hoffmann, sei es dann auch wichtig, nicht nur zu demonstrieren, sondern das Thema Klimaschutz aktiv in den Unterricht einzubeziehen, sich dort auch gemeinsam die Fragen zu stellen: „Was hat das Thema mit meinem eigenen Leben zu tun? Und was kann ich als Einzelperson dazu beitragen, damit der Klimawandel nicht weiter voranschreitet? Ist es beispielsweise tatsächlich nötig, gleich mit 18 Jahren den Führerschein zu machen?“

Grundsätzlich ist das Schulrecht Ländersache, allerdings sind die Abweichungen zwischen den einzelnen Bundesländern marginal. Es gilt: Wer dem Unterricht unerlaubt fernbleibt und noch der Schulpflicht unterliegt, der muss mit unangenehmen Konsequenzen bis hin zu Bußgeldern und Schulverweisen rechnen.

Von Carolin Burchardt