Tel Aviv

Die Entscheidung sei in Absprache mit der Armee getroffen worden. Zudem werde die Fischereizone weiter reduziert – auf drei Seemeilen (knapp sechs Kilometer). Tagelange Raketenattacken der Hamas und entsprechende Reaktionen der israelischen Luftwaffe hatten am Wochenende die Furcht vor einem neuen Krieg geschürt. Am Sonnabend verkündeten Hamas und Islamischer Dschihad einseitig eine Waffenruhe.

Danach feuerten militante Palästinenser nach Angaben der Armee allerdings weitere Geschosse auf Israel. Zudem wurden demnach erneut Branddrachen nach Israel geschickt. Ballons und Drachen mit brennenden Stofffetzen haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Großfeuer im Süden Israels ausgelöst. Die Hamas verurteilte die aktuelle Entscheidung Israels als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und drohte mit „gefährlichen Auswirkungen für die israelische Besatzung“.

Seit langem kritisieren Menschenrechtsorganisationen, die Lebensumstände der rund zwei Millionen Einwohner im Gazastreifen seien unerträglich. Unter anderem haben die Menschen nur rund sechs Stunden Strom pro Tag. Viele behelfen sich mit Generatoren, die mit Treibstoff betrieben werden.

Bereits vor rund einer Woche hatte Israel den einzigen Grenzübergang für den Warenhandel in das Küstengebiet geschlossen. Der Grenzübergang Kerem Schalom bleibe lediglich für humanitäre Lieferungen wie Essen und Medizin geöffnet, teilte die Armee mit.

Israel hat wegen der permanenten Terrorattacken der Hamas vor mehr als zehn Jahren eine Blockade über das Küstengebiet verhängt, die von Ägypten mitgetragen wird.

Von RND/dpa