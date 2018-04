Wenn Politiker Händchen halten

Washington/Panmunjom. Der USA-Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist vorbei, die Bilder der beiden Staatschefs aber bleiben: US-Präsident Donald Trump und Macron sind bei ihrem dreitägigen Meeting Hand in Hand zum Oval Office im Weißen Haus gelaufen und haben sich mehrmals umarmt. Ähnliche Szenen spielen sich am Freitag auch in etwa 14.000 Kilometer Entfernung ab: Kim Jong Un, Machthaber von Nordkorea, und Moon Jae In, Präsident von Südkorea, reichen sich an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea die Hand. Als erster nordkoreanischer Führer seit dem Ende des Korea-Krieges vor 65 Jahren hat Kim Jong Un die Grenze nach Südkorea für das friedenbringende Gipfeltreffen überquert. Kaum angekommen, nehmen sich auch die beiden über Jahrzehnte verfeindeten koreanischen Staatschefs in die Hand und demonstrieren vor einem Militärstützpunkt ihren Willen zur Einigkeit. Und damit sind die nicht die einzigen:

Hand in Hand gen Frieden: Einige Staatschefs zeigen ihre gute Beziehung zueinander mit innigen Gesten wie Händchenhalten, Umarmungen und Küsschen. Zur Bildergalerie

Hand in Hand gegen Homophobie

Vor gut einem Jahr verbreitet sich nach einem Angriff auf ein homosexuelles Paar eine Welle der Solidarität. Zahlreiche Menschen, darunter auch Fußballvereine, Institutionen und Prominente zeigten sich daraufhin händchenhaltend in der Öffentlichkeit. Darunter auch Alexander Pechtold, ein niederländischer Politiker der Partei Democraten 66.

Von lf/RND