„Wieder mehr über Werte sprechen“

Herr Söder, Stand jetzt wird die CSU es schwer haben, die absolute Mehrheit in Bayern zu verteidigen. Haben Sie das Ziel schon aufgegeben?

2013 hat Horst Seehofer empfohlen, nicht über Prozente vor der Wahl zu reden. Das wäre überheblich gegenüber den Wählern. Das gilt auch jetzt. Wenn Parteien ständig nur über ihre Ziele reden anstatt über die Sorgen der Menschen, werden sie keine Akzeptanz finden. Klar ist: Wir wollen keine Berliner Verhältnisse in Bayern. Das geht nur, wenn wir die Zersplitterung des bürgerlichen Lagers überwinden. Unser Ziel ist es, wieder allen bürgerlichen Wählern eine geistige Heimat zu bieten.

Sie waren immer der Mann für die Abteilung Attacke. Den alten Söder, der vor allem austeilt, wird es bald nicht mehr geben, oder?

Jeder reift an seinen Aufgaben. Aber natürlich bleibt man authentisch. Als Ministerpräsident will ich das Beste für Bayern erreichen. Bayern geht es super, aber nicht allen geht es super in Bayern. Da wollen wir helfen. Außerdem zeigen wir klar, dass wir ein Angebot machen, um alle verunsicherten bürgerlichen Wähler wieder bei der CSU zu vereinen.

„Es braucht in diesem Land auch eine kulturelle Debatte“

Woher kommt diese Verunsicherung?

Seit 2015 ist die Seelenlage der Deutschen durcheinander. Die massenhafte Zuwanderung hat alles verändert. Das Ergebnis der Bundestagswahl ist Ausdruck davon. Deshalb ist es gut, dass jetzt auch in Berlin die Begrenzung der Zuwanderung beschlossen wird. Aber neben einer Begrenzung der Zuwanderung, einer verbesserten Rückführung abgelehnter Asylbewerber braucht es auch eine kulturelle Debatte. Unser Land ist christlich-abendländisch geprägt und das soll es auch bleiben. Viele Menschen wünschen sich eine klare Haltung dazu. Wir sind für die bürgerliche Mitte, aber auch für die demokratische Rechte da. Der Satz von Franz Josef Strauß, rechts von der Union darf es keine demokratisch legitimierte Kraft geben, ist eben kein Satz für die Mottenkiste, sondern bleibt strategischer Leitsatz der Union.

Hat auch Angela Merkel diesen Satz inzwischen verstanden?

Wir haben in der Union jetzt eine klare Position in Sachen Zuwanderung. Manch einer sagt, vor der Wahl wäre es besser gewesen. Ich glaube, es war erst nach dieser Wahl mit diesem Ergebnis möglich. In der gesamten Union wird das Interesse an den eigenen Wurzeln und an der eigenen Identität wieder stärker. Wir sind auf einem guten Weg, aber ein gutes Stück liegt noch vor uns.

„Wir haben in Deutschland keine gleichwertigen Lebensverhältnisse“

Sollte die SPD-Basis die GroKo in Berlin noch verhindern: Würden Sie für eine Minderheitsregierung plädieren?

Hoffentlich kommt eine Regierung zustande. Doch das hängt allein an der SPD. Aber ich will keine Ratschläge geben. Die SPD muss selbst wissen, ob sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Wer sich am Ende der Regierungsverantwortung verschließt, darf sich aber nicht wundern, wenn weitere Prozentpunkte verloren gehen.

Sie waren Deutschlands erster Heimatminister. Was kann dieses Ressort im Bund bringen?

Als ich als Heimatminister angetreten bin, wurde das Ganze noch belächelt und als Folklore abgetan. Doch Heimat ist ein sehr emotionaler Begriff und der seelische Anker für jeden Einzelnen. Und man kann ihn mit praktischer Politik hervorragend unterfüttern. Wir haben in Deutschland keine gleichwertigen Lebensverhältnisse. Es gibt im Osten wie im Ruhrgebiet Regionen, in denen sich die Menschen abgehängt fühlen. Das sollten wir ändern.

Ein CSU-Minister Seehofer in Berlin, der sich für den Osten oder das Ruhrgebiet einsetzt – schwer vorstellbar!

Warum denn? Unsere Erfahrungen aus Bayern lassen sich leicht auf den Bund übertragen. Man stärkt die Lebensverhältnisse in den Regionen am besten mit gezielter finanzieller Unterstützung für die Gemeinden vor Ort und mit der Verlagerung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen. Es muss ja nicht alles immer in Berlin sein. Wie wäre es, mehr Bundesämter im Osten anzusiedeln oder Filialen bereits bestehender Hochschulen? Das kann einen Schub bringen.

„Berlin hat das wichtige Thema Heimat und Kultur zu wenig beachtet“

Strukturförderung schön und gut – welche gesellschaftlichen Debatten sollte ein Bundesheimatminister anstoßen?

Es geht um unsere Identität. Nicht jeder muss sonntags in die Kirche gehen, aber die Mehrzahl der Menschen erwartet sich ein Bekenntnis zu unserer Lebensphilosophie. Und die ist nun mal christlich-abendländisch geprägt. Wir müssen wieder mehr über unsere Werte sprechen. Unser Kalender ist christlich-abendländisch geprägt – Weihnachten, Pfingsten und Ostern. Das Bekenntnis dazu und zu Werten wie Toleranz, Nächstenliebe und gleichen Rechten für Mann und Frau machen unser Land aus.

Darf man in Deutschland nicht alles sagen?

Man darf alles sagen in Deutschland, aber notwendige Diskussionen werden häufig nicht mit dem gebotenen Ernst und Respekt geführt. Die Politik in Berlin hat das wichtige Thema Heimat und Kultur zu wenig beachtet – vielleicht aus Sorge, belächelt zu werden. Doch die Lebensrealität der Menschen ist eine andere. Viele bewegt, ob sie sich auch in Zukunft noch sicher und zu Hause in ihrem Land fühlen können. Das geht es klar auch um die Frage unserer kulturellen Prägung und die Sehnsucht nach Heimat.

