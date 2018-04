Winnie Madikizela-Mandela gestorben

Johannesburg. Winnie Madikuzela-Mandela ist im Alter von 81 Jahren in Johannesburg gestorben. Das teilte ihre Familie am Montag mit. Als Symbolfigur für den Kampf gegen die Apartheid galt die Ex-Frau von Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela in Südafrika lange Zeit als „Mutter der Nation“. „Sie widmete den größten Teil ihres Erwachsenenlebens dem Volk“, hieß es in der Mitteilung.

Winnie Mandela war seit Jahresbeginn mehrfach in einer Klinik behandelt und wieder entlassen worden. Die genaue Todesursache wurde nicht genannt. „Sie verstarb friedlich in den frühen Stunden des Montagnachmittags, umgeben von ihrer Familie und geliebten Menschen“, teilte die Familie mit.

Vier Jahre nach der Hochzeit folgt die Inhaftierung

Während des Anti-Apartheid-Kampfes engagierte Winnie Mandela sich mehr als vier Jahrzehnte lang in der Politik. Sie war aber auch gleichsam wegen Skandalen und wegen ihres polarisierenden Auftretens umstritten.

1958 heiratete die Tochter eines Lehrers den damaligen Anwalt Nelson Mandela. Winnie absolvierte zu der Zeit eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin. Als Mandela als Chefs des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) 1962 verhaftet und verurteilte wurde, begann für das Paar eine schwierige Zeit. Während der 27-jährigen Haftstrafe, die Nelson Mandela auf der Gefängnisinsel Robben Island verbrachte, stand Winnie ihrem Mann stets bei.

Korruptionsaffären und Ermittlungen

„Sie hielt die Erinnerung an ihren inhaftierten Mann Nelson Mandela während seiner Jahre auf Robben Island aufrecht und half dabei, dem Kampf für Gerechtigkeit in Südafrika eines seiner bekanntesten Gesichter zu geben“, schrieb die Familie in der Mitteilung.

Doch nach Mandelas Freilassung 1990 entfremdete sich das Ehepaar. Vor seiner Wahl zum Präsidenten trennte sich die beiden, 1996 folgte die Scheidung.

Nach der Trennung geriet die schillernde Populistin zunehmend in die Kritik. Winnie wurde mit Entführungen, Folterungen und sogar Mord in Verbindung gebracht. Ein Gericht verurteilte die Freiheitskämpferin 1991 wegen Entführung und Beihilfe zur Körperverletzung von vier schwarzen Jugendlichen zu sechs Jahren Haft. Sie kam in der Berufung aber mit einer Geldstrafe davon. Zum Schluss gab sie alle politische Ämter ab.

Von RND/dpa