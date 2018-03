„Wir müssen Facebook-Verstöße hart ahnden“

Berlin. Nach dem Skandal um weitergegebene Daten von Facebook-Nutzern hat Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) mehr Kontrolle für das soziale Netzwerk gefordert. „Wir werden in Zukunft deutlich strenger Unternehmen wie Facebook überwachen müssen und Verstöße gegen den Datenschutz hart und schnell und empfindlich ahnden“, sagte Barley nach einem Treffen mit der europäischen Führungsriege des Konzerns in Berlin. Darunter falle auch ein Aufstocken des Personals, das über den Datenschutz wacht.

Barley sagte, nach Angaben von Facebook seien von dem Daten-Skandal circa 300.000 Personen betroffen, die die App mit einer Psychologie-Umfrage heruntergeladen hätten, etwa ein Prozent aus Europa - und davon wiederum „ein gewisser Prozentsatz“ aus Deutschland. Die genauen Zahlen würden „dieser Tage“ noch geklärt.

Lindner und von Notz bemängeln

Insgesamt hatte sich die britische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica unerlaubt Zugriff auf 50 Millionen Profile von Facebook-Nutzern verschafft und soll damit US-Wähler im Präsidentschaftswahlkampf zugunsten von Donald Trump beeinflusst haben.

Einem anderen Verdacht geht derweil die britische Datenschutzbehörde ICO nach. Sie ließ in der Nacht zum Samstag die Londoner Zentrale von Cambridge Analytica durchsuchen. Es soll Hinweise geben, wonach die Firma auch beim Referendum zum EU-Austritt Großbritanniens ihre Finger im Spiel gehabt haben könnte.

Am Montag bestätigte zudem die US-Handelsbehörde FTC Ermittlungen gegen den Internet-Riesen. Facebook hatte mit der FTC 2016 ein Abkommen zum Schutz der Privatsphäre seiner Kunden geschlossen. Bei den Ermittlungen geht es nun vor allem darum, ob Facebook seinen Nutzern gegenüber „unfaire Handlungen“ vorgenommen habe, die diesen erheblichen Schaden zugefügt hätten, teilte die Kommission mit.

Grüne fordern Barley zum Handeln auf

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner forderte weitere Schritte. „Auch Unternehmen wie Facebook unterliegen europäischem wie nationalem Recht. Sollte es hier eine Gesetzeslücke geben, wird man sie schließen müssen“, sagte Lindner dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) „Die Prinzipien des klassischen Wettbewerbs- und Kartellrechts haben nicht an Bedeutung verloren. Sie müssen auch in der digitalen Ökonomie zur Geltung gebracht werden, sollte eine marktbeherrschende Stellung missbraucht werden.“

Auch die Grünen kritisierten das Vorgehen von Barley. Sie handle dabei genauso wie ihr Vorgänger im Bundesjustizministerium Heiko Maas. „Es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung handelt, statt sich mit Facebook auf einen Kaffee zu treffen“, bemängelte der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz.

Nach Barleys Statement stieg der Aktienkurs

Facebook hat mit der größten Glaubwürdigkeitskrise seiner Geschichte zu kämpfen. Die Aktie des mit über zwei Milliarden Nutzern größten sozialen Netzwerks auf der ganzen Welt verlor seit letzter Woche ein Siebtel ihres Werts. Wertvolle Anzeigenkunden wie der IT-Konzern Mozilla oder die Lautsprecherfirma Sonos stoppten ihre Werbung auf der Plattform.

Elon Musk, der Chef vom Elektroauto-Hersteller Tesla und der Raumfahrtsfirma SpaceX nahm die Facebook-Seiten seiner Unternehmen gleich ganz vom Netz. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sah sich zum Handeln gezwungen und entschuldigte sich am Sonntag persönlich auf ganzseitigen Anzeigen in mehreren britischen Zeitungen.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg entschuldigt sich per Zeitungsannonce. Quelle: AP

Barley pochte in Berlin darauf, dass Nutzer in klarer, präziser, einfach verständlicher Sprache über ihre Rechte informiert werden und in leicht zugänglicher Form auf die Weitergabe ihrer Daten hingewiesen werden sollen. „Facebook muss die Art, wie sie das Einverständnis von Nutzerinnen und Nutzern einholen, grundsätzlich verändern. Die Daten dürfen künftig nur noch an Dritte übertragen werden, wenn ausdrücklich zugestimmt wird“, betonte die Bundesjustizministerin.

Verbindliche Zusagen gab es an diesem Tag keine. Barleys Forderung, wonach der Facebook-Algorithmus transparent gemacht werden soll, will Facebook „wohlwollend prüfen“. Der Kurs der Aktie erholte stieg nach Barleys Statement übrigens wieder um fast fünf Punkte. Im Vergleich zum Vortag ist es dennoch ein Minus von über vier Prozent.

