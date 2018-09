Zukunftsreferendum in Mazedonien gescheitert

Politik Kommt die Westintegration? - Zukunftsreferendum in Mazedonien gescheitert Führende westliche Spitzenpolitiker wie Bundeskanzlerin Angela Merkel hatten in Mazedonien für ein Ja beim schicksalsträchtigen Referendum über einen neuen Staatsnamen geworben. Doch die Bürger lässt das kalt.

Eine Frau geht in Skopje an einem Banner mit der Aufschrift „Für ein europäisches Mazedonien - Am 30. September treffen wir eine historische Entscheidung“ vorbei. Quelle: Thanassis Stavrakis/ap