Stralsund

Eine 24-jährige Frau aus Stralsund hat sich am Dienstag der Festnahme widersetzt. Die Polizisten hatten die Frau, die wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, gegen Mittag vor einem Einkaufszentrum in Grünthal-Viermorgen erkannt. Sie wurde per Haftbefehl gesucht, weil sie die Strafe bisher nicht bezahlt hat.

Als die Polizisten sie festnehmen wollten, floh sie in den Markt, konnte aber wenig später auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums gestellt werden. Dabei wehrte sie sich heftig. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, dass sie Drogen genommen hatte.

Da die junge Frau auch am Dienstag ihre Geldstrafe nicht zahlen konnte, musste sie eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Die Kripo ermittelt jetzt gegen sie wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Jens-Peter Woldt